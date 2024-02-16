$91.82+0.3998.41+0.60
Войти в почту

Медведев проводит в Москве встречу с президентом ЦАР

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, который прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме.

Медведев проводит в Москве встречу с президентом ЦАР
© globallookpress.com

Форум проходит в Москве с 15 по 17 февраля по инициативе партии «Единая Россия».

Ожидается, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 государств мира.

14 февраля президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву.

Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором.

По его словам, все государства БРИКС стремятся к многополярности.

Политика
Владимир Путин
Дмитрий Медведев
БРИКС
Единая Россия
Совет безопасности РФ
Москва
Центрально-Африканская Республика