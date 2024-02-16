Медведев проводит в Москве встречу с президентом ЦАР

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, который прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме.

Форум проходит в Москве с 15 по 17 февраля по инициативе партии «Единая Россия».

Ожидается, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 государств мира.

14 февраля президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву.

Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором.