Медведев проводит в Москве встречу с президентом ЦАР
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, который прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме.
Форум проходит в Москве с 15 по 17 февраля по инициативе партии «Единая Россия».
Ожидается, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 государств мира.
14 февраля президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву.
Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором.
По его словам, все государства БРИКС стремятся к многополярности.