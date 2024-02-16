Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с несколькими странами
Россия ведет переговоры об установлении безвизового режима с несколькими странами, заявил ТАСС статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
"Мы продолжаем переговоры с целом рядом стран по установлению безвизового режима, - сказал он. - Я сейчас не хотел бы конкретно озвучивать. Процессы идут, в разной степени продвинулись".
По его словам, Россия после 1 августа расширит список стран, граждане которых смогут оформлять электронные визы.