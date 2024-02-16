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Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с несколькими странами

Россия ведет переговоры об установлении безвизового режима с несколькими странами, заявил ТАСС статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с несколькими странами
© ТАСС

"Мы продолжаем переговоры с целом рядом стран по установлению безвизового режима, - сказал он. - Я сейчас не хотел бы конкретно озвучивать. Процессы идут, в разной степени продвинулись".

По его словам, Россия после 1 августа расширит список стран, граждане которых смогут оформлять электронные визы.

Политика
Евгений Иванов
Россия