Мишустин поздравил нового премьера Азербайджана

Премьер-министр России Михаил Мишустин созвонился с главой азербайджанского кабмина Али Асадовым, сообщает пресс-служба российского правительства. Отмечается, что он поздравил своего коллегу с назначением и обсудил реализацию совместных проектов государств.

Михаил Мишустин поздравил Али Асадова с назначением на пост главы правительства Азербайджана. В ходе беседы главы правительств отметили важность дальнейшего укрепления российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, — сказано в публикации.

Ранее Милли Меджлис Азербайджана, выполняющий функции парламента, одобрил назначение Али Асадова на должность премьер-министра республики. Решение было принято на основании представления президента страны Ильхама Алиева, одержавшего победу на внеочередных выборах 7 февраля. Отмечается, что за кандидатуру Асадова проголосовали 105 парламентариев, один человек проголосовал против, один воздержался.