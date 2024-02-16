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Надеждина могут наказать за пропажу денег с его избирательного счета

В отношении политика Бориса Надеждина могут составить административный протокол из-за невозврата средств тем, кто жертвовал них на его избирательную кампанию, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. По его словам, в день рассмотрения вопроса о регистрации политика с его избирательного счета были сняты более миллиона рублей.

Надеждина могут наказать за пропажу денег с его избирательного счета
© ТАСС

Задолженность по возврату денег, неправомерно полученных — один миллион 125 тысяч 786 рублей. В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены тем, кто перечислил эти деньги… Поэтому, я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном нарушении или на Борис Борисовича или на финансового уполномоченного, — пояснил он.

Ранее Верховный суд России отклонил второй административный иск Бориса Надеждина. Как пояснил политик, суд рассматривал два иска: об оспаривании формы списка сборщиков и об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов. Оба решения он намерен обжаловать.

Политика
Борис Надеждин
Николай Булаев
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