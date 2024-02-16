Надеждина могут наказать за пропажу денег с его избирательного счета

Задолженность по возврату денег, неправомерно полученных — один миллион 125 тысяч 786 рублей. В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены тем, кто перечислил эти деньги… Поэтому, я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном нарушении или на Борис Борисовича или на финансового уполномоченного, — пояснил он.