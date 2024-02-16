Надеждина могут наказать за пропажу денег с его избирательного счета
В отношении политика Бориса Надеждина могут составить административный протокол из-за невозврата средств тем, кто жертвовал них на его избирательную кампанию, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. По его словам, в день рассмотрения вопроса о регистрации политика с его избирательного счета были сняты более миллиона рублей.
Задолженность по возврату денег, неправомерно полученных — один миллион 125 тысяч 786 рублей. В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены тем, кто перечислил эти деньги… Поэтому, я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном нарушении или на Борис Борисовича или на финансового уполномоченного, — пояснил он.
Ранее Верховный суд России отклонил второй административный иск Бориса Надеждина. Как пояснил политик, суд рассматривал два иска: об оспаривании формы списка сборщиков и об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов. Оба решения он намерен обжаловать.