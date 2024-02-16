Лавров оценил возможность переговоров России с Украиной

«Наш президент неоднократно, когда Запад подобные вопросы ставил, ему [говорил] — вы заставьте, чтобы он отменил этот указ и хотя бы публично об этом сказал. Мяч не на нашей стороне и это все прекрасно понимают», — заявил министр иностранных дел.