Медведев назвал каркас многополярного мира

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что каркасом многополярного мира являются страны, пострадавшие от колониализма.

По его словам, Запад высокомерно относил страны из Азии, Африки и других регионов к «третьему миру» или «развивающимся странам».