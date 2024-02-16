$91.82+0.3998.41+0.60
Войти в почту

Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Прабово Субианто с победой на президентских выборах в Индонезии. Российский лидер выразил уверенность, что отношения двух стран продолжатся на благо их народов и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии
© Российская Газета

"Рассчитываю на конструктивный диалог с вами и плодотворную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Индонезией успешно развиваются по различным направлениям.

Политика
Владимир Путин
Индонезия