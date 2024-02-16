Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии
Президент РФ Владимир Путин поздравил Прабово Субианто с победой на президентских выборах в Индонезии. Российский лидер выразил уверенность, что отношения двух стран продолжатся на благо их народов и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Рассчитываю на конструктивный диалог с вами и плодотворную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Индонезией успешно развиваются по различным направлениям.