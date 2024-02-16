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Лавров назвал "формулу мира" Зеленского пустышкой

"Формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, не более чем пустышка, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины". ТАСС

«То, что это пустышка и просто, как минимум, неумная инициатива, это всем понятно», — сказал Лавров. Ura.Ru

В ноябре 2022 года Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Он потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать государству гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы. Lenta.ru

"Неумная инициатива". Лавров — о "формуле мира" Зеленского
© РИА Новости
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