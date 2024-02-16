"Неумная инициатива". Лавров — о "формуле мира" Зеленского

"Формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, не более чем пустышка, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины". ТАСС

«То, что это пустышка и просто, как минимум, неумная инициатива, это всем понятно», — сказал Лавров. Ura.Ru