"Неумная инициатива". Лавров — о "формуле мира" Зеленского

"Формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, не более чем пустышка, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины". ТАСС
«То, что это пустышка и просто, как минимум, неумная инициатива, это всем понятно», — сказал Лавров. Ura.Ru
В ноябре 2022 года Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Он потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать государству гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы. Lenta.ru