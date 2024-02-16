Лавров: Запад "охмуряет" другие страны для присоединения к "формуле мира" Зеленского
Запад пытается "охмурить" страны глобального большинства для присоединения к "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".
"Сейчас пытаются охмурить по большому счету - другого слова не придумаю - все страны мирового большинства, включая представленные здесь, мы очень рады вас видеть. Пытаются охмурить и затащить на поддержку совершенно тупиковой так называемой "формулы мира" [президента Украины Владимира] Зеленского", - заявил Лавров.