Лавров: Запад "охмуряет" другие страны для присоединения к "формуле мира" Зеленского

"Сейчас пытаются охмурить по большому счету - другого слова не придумаю - все страны мирового большинства, включая представленные здесь, мы очень рады вас видеть. Пытаются охмурить и затащить на поддержку совершенно тупиковой так называемой "формулы мира" [президента Украины Владимира] Зеленского", - заявил Лавров.