Путин рассказал об опасности неоколониализма

Неоколониализм (система подчинения и эксплуатации развитыми капиталистическими государствами молодых неразвитых стран и экономик — прим. URA.RU) является одним из основных дестабилизирующих факторов в международных отношениях. Такая политика стала барьером для развития человечества, заявил президент России Владимир Путин.

«Неоколониализм — один из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях», — сказал Путин в приветствии участникам Международного форума «За свободу наций». Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что агрессивные проявления неоколониализм видны в политике Запада, которая стала барьером на пути развития всего человечества.