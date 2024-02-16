Памфилова назвала количество поданных на онлайн-голосование заявлений

Памфилова: Избиратели подали почти 2,4 миллиона заявлений на онлайн-голосование
Россияне подали 2 миллиона 361 тысячу заявлений на дистанционное электронное голосование, сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК 16 февраля.
«По дистанционному электронному голосованию и на «Мобильный избиратель» в общей сложности поступило 3 миллиона 235 тысяч заявлений, — сказала Памфилова. — Чем ближе к выборам, люди все больше интересуются и знакомятся с возможностями, которые у них есть».
Из этих заявлений 2 миллиона 361 тысяча на ДЭГ от избирателей 28 регионов. Элла Памфилова напомнила, что Москва обходится без заявлений, и ее жители голосуют на портале mos.ru.
874 тысячи заявлений поступило на голосование по месту нахождения. С помощью этой системы люди могут проголосовать не по прописке, а там, где будут находиться в дни выборов.
«Еще раз хочу напомнить, что прием заявлений и по одному, и по другому случаю продолжится до 11 марта», — подчеркнула Элла Памфилова.