Памфилова назвала количество поданных на онлайн-голосование заявлений

«По дистанционному электронному голосованию и на «Мобильный избиратель» в общей сложности поступило 3 миллиона 235 тысяч заявлений, — сказала Памфилова. — Чем ближе к выборам, люди все больше интересуются и знакомятся с возможностями, которые у них есть».