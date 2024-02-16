Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала дать юридическую и моральную оценку тем, кто финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ) в связи с очередной атакой на Белгород. Газета.Ru

"Все, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически", – написала дипломат в своем телеграм-канале. Москва24