Захарова призвала дать юридическую и моральную оценку тем, кто финансирует ВСУ

Захарова оценила переводы «на ВСУ» после атаки в Белгороде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала юридически квалифицировать переводы денег ВСУ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова прокомментировала ракетную атаку на Белгород 15 февраля. В Минобороны РФ сообщали, что ВСУ использовали для атаки реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Средства ПВО уничтожили четырнадцать снарядов над Белгородской областью.
После обстрела следователи возбудили уголовное дело о теракте.
Захарова подчеркнула, что в результате атаки погибли семеро человек, в том числе один ребенок, а ранения получили 19 человек.
«Все, кто переводил и переводит деньги «на ВСУ» и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут», - заявила представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что эти переводы необходимо квалифицировать «соответствующим образом как морально, так и юридически».