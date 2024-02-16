Захарова призвала дать юридическую и моральную оценку тем, кто финансирует ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала юридически квалифицировать переводы денег ВСУ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Захарова прокомментировала ракетную атаку на Белгород 15 февраля. В Минобороны РФ сообщали, что ВСУ использовали для атаки реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Средства ПВО уничтожили четырнадцать снарядов над Белгородской областью.

После обстрела следователи возбудили уголовное дело о теракте.

Захарова подчеркнула, что в результате атаки погибли семеро человек, в том числе один ребенок, а ранения получили 19 человек.

«Все, кто переводил и переводит деньги «на ВСУ» и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут», - заявила представитель МИД.