Путин назначил судей в Свердловской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении четырех федеральных судей, которые будут обслуживать территорию свердловского региона.
Указ об этом за подписью Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Известно, что в Екатеринбурге заместителем председателя Кировского районного суда назначен Владислав Темников, а судьями Октябрьского районного суда назначены Татьяна Григорьева и Анна Левак.
Такое судьей Первоуральского городского округа назначена Валентина Шаймарданова, а судьей Полевского городского суда — Ирина Воронкова.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что президент навёл шума на территории региона своим личным присутствием: прилетел по вечер, съездил на два завода, в школу, провел совещание. И все это – под покровом темноты, когда местные журналисты привыкли спать. Заседание о строительстве скоростной магистрали проходило в пункте полуночи.