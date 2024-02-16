Путин назначил судей в Свердловской области

Указ об этом за подписью Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что в Екатеринбурге заместителем председателя Кировского районного суда назначен Владислав Темников, а судьями Октябрьского районного суда назначены Татьяна Григорьева и Анна Левак.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что президент навёл шума на территории региона своим личным присутствием: прилетел по вечер, съездил на два завода, в школу, провел совещание. И все это – под покровом темноты, когда местные журналисты привыкли спать. Заседание о строительстве скоростной магистрали проходило в пункте полуночи.