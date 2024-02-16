В Москву приедет делегация «Исламского джихада»*

Представители движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) прибудут на межпалестинскую встречу в Москве в конце февраля, российская сторона прислала соответствующее приглашение. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель движения в Ливане Мухаммад аль-Хадж Муса.

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По его словам, «Исламский джихад» регулярно участвует в межпалестинских встречах с 2005 года, при этом результаты предыдущих встреч ни к чему не привели, а рекомендации по их итогам так и не были воплощены в жизнь.

Муса высказал мнение, что сейчас вокруг Палестины строятся заговоры, в отношении народа совершается геноцид.

«Поэтому важно установить единство палестинцев через диалог», — сказал представитель движения.