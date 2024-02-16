Патрушев заявил об изменениях в наркотрафике на афганском направлении
Наркотики опийной группы афганского производства начнут в краткосрочной перспективе контрабандно поступать из старых запасов в страны Центральной Азии, предупредил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Информация о наркоситуации в государствах Центральной Азии указывает на то, что поставки наркотиков афганского происхождения по традиционным маршрутам не ослабевают. Вместе с тем изменяется соотношение изъятых видов наркотиков, в котором все более значительную роль начинает играть метамфетамин", - сказал Патрушев на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике в Бишкеке.
"По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе следует ожидать контрабандных поставок наркотиков опийной группы из накопленных в прежние годы преступными группировками запасов. Особую важность приобретает работа по выявлению подобных партий и мест их возможного хранения", - добавил он.