Патрушев заявил об изменениях в наркотрафике на афганском направлении

"Информация о наркоситуации в государствах Центральной Азии указывает на то, что поставки наркотиков афганского происхождения по традиционным маршрутам не ослабевают. Вместе с тем изменяется соотношение изъятых видов наркотиков, в котором все более значительную роль начинает играть метамфетамин", - сказал Патрушев на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике в Бишкеке.