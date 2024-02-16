Патрушев обвинил Израиль в гуманитарной катастрофе в Газе

Действия правительства и вооруженных сил Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более чем 2 млн палестинцев, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. По его словам, которые приводит ТАСС, на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации. По мнению Патрушева, ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.