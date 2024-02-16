Сенатор оценил планы ЕС жить без российского газа

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал заявление европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что Евросоюз намерен отказаться от российского газа. Слова сенатора приводит РИА Новости.

© пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Цеков оценил планы ЕС жить без российского газа и назвал их абсолютной чушью, а также ерундой. По его словам, подобные заявления делают люди, которые переворачивают все с ног на голову. Цеков добавил, что с таким же успехом в Европе могут сказать, что они научились жить без воздуха, дующего со стороны России.

«Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так», — отметил политик.