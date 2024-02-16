Украину предупредили об угрозе со стороны Польши

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что настоящая гроза для Украины исходит со стороны Польши. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

© Александр Натрускин / РИА Новости

Шеремет заявил, что Варшава давно мечтает увеличить свои территории за счет Украины. Поэтому он призвал Киев перебросить войска к границам Польши «пока не поздно». По словам депутата, в Польше давно составляют план по захвату западной части Украины.

«Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов», — отметил он.