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Украину предупредили об угрозе со стороны Польши

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что настоящая гроза для Украины исходит со стороны Польши. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Украину предупредили об угрозе со стороны Польши
©  Александр Натрускин / РИА Новости

Шеремет заявил, что Варшава давно мечтает увеличить свои территории за счет Украины. Поэтому он призвал Киев перебросить войска к границам Польши «пока не поздно». По словам депутата, в Польше давно составляют план по захвату западной части Украины.

«Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов», — отметил он.

Парламентарий добавил, что кризис в отношениях двух стран, возникший из-за поставок зерна, стал лишь первым шагом к будущей эскалации. «Уверен, что противостояние с каждым днем будет набирать свои обороты, шириться и разрастаться», — заключил он.

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