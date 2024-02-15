Кирби попросил Путина «держаться подальше от американских выборов»

В Белом доме, комментируя высказывания президента России Владимира Путина о том, что Джо Байден — прогнозируемый и опытный политик, призвали главу российского государства «держаться подальше от американских выборов».

Тема заявлений Путина была поднята во время брифинга, на котором выступал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Журналистка попросила чиновника прокомментировать слова президента России, который, в частности, сказал, что Байден — человек опытный и прогнозируемый.

Кирби, отвечая на вопрос, заявил, что администрация США противостоит России во всём мире.

«Господину Путину следует держаться от наших выборов подальше», — заключил он.

Немецкий журнал Der Spiegel ранее заподозрил Путина в троллинге американских властей после его высказывания о том, что он не увидел «недееспособности Джо Байдена» при встрече с ним. Журналисты также усмотрели признаки насмешки в словах Путина о том, что Москва предпочла бы работать с Байденом, потому что он «человек более опытный» и прогнозируемый.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о том, с каким президентом США лучше работать, Владимир Путин сказал: «Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации».