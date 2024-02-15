Путин рассказал, каким видит будущее ОПК через 5-10 лет
У российского оружейно-промышленного комплекса впереди стоят большие задачи, связанные как с проведением специальной военной операции, так и с гражданскими задачами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочим «Уралвагонзавода».
«Во первых, нам нужно обеспечить потребности сегодняшнего дня и нам нужно восстановить все наши стратегические резервы. Поэтому, для чисто оборонного комплекса работы более чем достаточно... Заказами все предприятия ОПУ точно будут обеспечены. Но речь не только о военной технике - предприятия ОПК выпускаю продукцию гражданского назначения. И в структуре производства объем этой гражданской техники будет возрастать», - заявил Путин.
Также президент отметил, что предприятия будут работать над ремонтом и обслуживанием техники, задействованной в специальной военной операции, в том числе и танков, производимых на «Уралвагонзаводе».
Напомним, что Владимир Путин 8 февраля посетил новый цех «Уралвагонзавода» по изготовлению трансмиссий. Президенту продемонстрировали современные станки и образцы готовой продукции.