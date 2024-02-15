Путин рассказал, каким видит будущее ОПК через 5-10 лет

«Во первых, нам нужно обеспечить потребности сегодняшнего дня и нам нужно восстановить все наши стратегические резервы. Поэтому, для чисто оборонного комплекса работы более чем достаточно... Заказами все предприятия ОПУ точно будут обеспечены. Но речь не только о военной технике - предприятия ОПК выпускаю продукцию гражданского назначения. И в структуре производства объем этой гражданской техники будет возрастать», - заявил Путин.