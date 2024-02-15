Путин: Россия никогда не разделяла русских и украинцев

Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода".
"Хочу сказать прямо, как было. Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной", - сказал Путин.
Он отметил, что подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, и абсолютное большинство людей в России всегда считали, что это фактически одно и то же.
При этом президент заметил, что антироссийские настроения на Украине уходят корнями в историю.
"После Великой Отечественной войны часть этих националистских и нацистских элементов, которые с Гитлером сотрудничали, они убежали за границу. Они побежали в Штаты, в Канаду и на них противник наш сделал ставку", - сказал Путин, отметив, что люди, придерживавшиеся антироссийских настроений, пришли к власти на Украине после развала Советского Союза.
"Даже не важно какова фамилия была того или иного президента. Они вели себя агрессивно, нагло и все сразу раз - под них и легли", - подчеркнул глава государства.