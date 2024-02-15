Путин: Россия никогда не разделяла русских и украинцев

"После Великой Отечественной войны часть этих националистских и нацистских элементов, которые с Гитлером сотрудничали, они убежали за границу. Они побежали в Штаты, в Канаду и на них противник наш сделал ставку", - сказал Путин, отметив, что люди, придерживавшиеся антироссийских настроений, пришли к власти на Украине после развала Советского Союза.



"Даже не важно какова фамилия была того или иного президента. Они вели себя агрессивно, нагло и все сразу раз - под них и легли", - подчеркнул глава государства.