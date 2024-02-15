Путин поручил продлить выставку «Россия» до 8 июля
Президент Владимир Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля, поручение дано правительство совместно с президентской администрацией.
Выставка должна быть продлена до 8 июля включительно, на это нужно предусмотреть необходимое финансирование и информационное сопровождение.
В начале февраля сообщалось, что шестимиллионным гостем выставки «Россия» стал Дмитрий Ершов из Москвы, который приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой.