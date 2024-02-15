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Путин поручил продлить выставку «Россия» до 8 июля

Президент Владимир Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля, поручение дано правительство совместно с президентской администрацией.

Путин поручил продлить выставку «Россия»
© РИА Новости

Выставка должна быть продлена до 8 июля включительно, на это нужно предусмотреть необходимое финансирование и информационное сопровождение.

В начале февраля сообщалось, что шестимиллионным гостем выставки «Россия» стал Дмитрий Ершов из Москвы, который приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой.

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