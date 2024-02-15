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Путин прибыл в Свердловскую область

Российский президент Владимир Путин прибыл в Свердловскую область.

Путин прибыл в Свердловскую область
© РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

В рамках поездки российский лидер посетит «Уралвагонзавод» и «Уральские локомотивы».

Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент посетит Нижний Тагил и Верхнюю Пышму.

Также 15 февраля он проведёт совещание на тему высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

В начале февраля премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Алма-Ату.

Политика
Михаил Мишустин
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Уралвагонзавод
Свердловская Область