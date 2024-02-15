Путин прибыл в Свердловскую область
Российский президент Владимир Путин прибыл в Свердловскую область.
Об этом пишет РИА Новости.
В рамках поездки российский лидер посетит «Уралвагонзавод» и «Уральские локомотивы».
Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент посетит Нижний Тагил и Верхнюю Пышму.
Также 15 февраля он проведёт совещание на тему высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.
В начале февраля премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Алма-Ату.