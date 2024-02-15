Захарова: Москва вынесет на обсуждение Совбеза ООН удар ВСУ по Белгороду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным актом терроризма обстрел Вооруженными силами Украины Белгорода в четверг, 15 февраля. В своем Telegram-канале она рассказала, что вопрос о происшествии вынесут на рассмотрение профильных международных организаций.

Как ранее рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородском районе система ПВО сработала по 14 воздушным целям. По предварительной информации, погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще 18 получили ранения. По информации Минобороны, обстрел велся из чешской РСЗО RM-70 Vampire.

«Очередной акт терроризма <…> будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — написала Захарова.