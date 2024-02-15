МИД России: приглашение Аргентины в БРИКС остается в силе

В Йоханнесбурге в августе 2023 года прошел саммит БРИКС. На нем было принято решение пригласить в организацию с 1 января 2024 года ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию. При этом Аргентина решила отказаться от вступления в организацию.

По словам Рябкова, являющегося шерпой России в группе, приглашение для Аргентины не отзывалось.

«Мы, конечно, приглашение Аргентине не отзываем, оно осталось. Будем смотреть, как пойдет дальнейшее развитие БРИКС, и какие выводы из этого будут делать аргентинские коллеги», - пояснил российский дипломат на пресс-конференции Делового совета и Женского делового альянса БРИКС.

Рябков обратил внимание на то, что в настоящее время в сближении с БРИКС заинтересованы 30 стран, и Россия будет настаивать, чтобы партнеры «имели максимально широкий доступ к механизмам и форматам сотрудничества» в организации.

При этом одним из критериев для стран - партнеров должно стать «неучастие государств в односторонних санкциях и санкционной политике недружественных стран и блоков», заметил он.

Замглавы МИД России также выразил уверенность, что Саудовская Аравия вступит в БРИКС, несмотря на внутренние дискуссии.