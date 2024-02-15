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Лавров: события на Украине подтверждают правильность сделанного Крымом выбора

Жители Крыма сделали правильный выбор, решив десять лет назад воссоединиться с Россией. Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, это подтверждают события, которые разворачиваются на Украине. RT на русском

"Все развитие драматических событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственно верным возможным шагом, полностью отвечающим логике исторического процесса и коренным интересам жителей этого российского полуострова", - сказал министр. ТАСС

Лавров подчеркнул, что судьба Крыма неразрывно связана с Россией. ФедералПресс

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