Лавров: события на Украине подтверждают правильность сделанного Крымом выбора

Жители Крыма сделали правильный выбор, решив десять лет назад воссоединиться с Россией. Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, это подтверждают события, которые разворачиваются на Украине. RT на русском
"Все развитие драматических событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственно верным возможным шагом, полностью отвечающим логике исторического процесса и коренным интересам жителей этого российского полуострова", - сказал министр. ТАСС
Лавров подчеркнул, что судьба Крыма неразрывно связана с Россией. ФедералПресс