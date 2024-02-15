В России высказались о приоритетах Москвы в работе с властями США

«То, что сказал Владимир Владимирович Путин, означает, что нынешняя администрация вполне в состоянии, если она найдет в себе силы, разум и умение мыслить перспективно, выйти на какие-то позитивные решения в плане того, чтобы деблокировать ситуацию, связанную с украинской темой. Я считаю, что наш президент вполне аргументированно изложил свое концептуальное видение в интервью американскому журналисту», — сказал политик.