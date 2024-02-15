Рябков прокомментировал слухи про "ядерное оружие РФ в космосе"

"Мы в своей работе с ними постоянного говорим о том, что голословное обвинение разного рада это не то, на что мы будем как-то реагировать. Они должны, если выдвигают какого-то того или иного рода претензии, хотя бы сопровождать их доказательствами, - добавил Рябков. - Поэтому посмотрим, что дальше будет развиваться по данному сюжету. Пока мы просто отслеживаем то, что там на эту тему произносится, разного рода официальные версии".