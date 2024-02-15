Рябков прокомментировал слухи про "ядерное оружие РФ в космосе"
Вашингтон занимается злонамеренным сочинительством, приписывая России действия и намерения, которые его не устраивают. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о слухах про то, что РФ "хочет разместить ядерное оружие в космосе".
"Мы видели эти сообщения. Это вписывается в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы занимаются злонамеренным сочинительством и приписывают нам разного рода действия или намерения, которые их не устраивают", - заявил он.
"Мы в своей работе с ними постоянного говорим о том, что голословное обвинение разного рада это не то, на что мы будем как-то реагировать. Они должны, если выдвигают какого-то того или иного рода претензии, хотя бы сопровождать их доказательствами, - добавил Рябков. - Поэтому посмотрим, что дальше будет развиваться по данному сюжету. Пока мы просто отслеживаем то, что там на эту тему произносится, разного рода официальные версии".
Ранее телекомпания ABC сообщила, что некая угроза нацбезопасности может быть связана с планами Москвы разместить ядерное оружие в космосе. Как указывают The New York Times со ссылкой на чиновников, речь идет пока только о потенциальных планах России, и этот проект "еще находится в стадии разработки". Поэтому, как подчеркнули официальные лица, такие планы не представляют серьезной угрозы ни для США, ни для их европейских союзников.
The New York Times также писала, что слова об угрозе США могут использовать, чтобы убедить Конгресс одобрить помощь Киеву.