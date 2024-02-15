"На что [мною] было отвечено, что военная операция продолжается, и начиналась она как операция против Украины с определенными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом. Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и не может поменять окончательных результатов этой операции. Она достигнет своих целей. Вот что было сказано", - подчеркнул Песков, отметив, что какие-то СМИ могли "напортачить" с трактовкой и поэтому важно ориентироваться на полное высказывание.