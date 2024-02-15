В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и главы МАГАТЭ

Он отметил, что в данный момент в графике главы государства подобное мероприятие отсутствует. При этом, по словам представителя российского лидера, сейчас у Путина плотное рабочее расписание.

«Пока нет в графике. Собственно, у президента сейчас очень тяжело с графиком рабочим», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президента с Гросси.

13 февраля пресс-служба МАГАТЭ раскрыла возможные сроки визита генерального директора агентства в Москву. Ожидается, что специалист посетит российскую столицу до конца текущего месяца.