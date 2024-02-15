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Россия предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине

Россия считает неприемлемыми опосредованные поставки южнокорейских вооружений на Украину, заявил посол России Георгий Зиновьев в интервью местному изданию «Хангере». News.ru

"Любые поставки летальных вооружений киевскому режиму - прямые или непрямые - неприемлемы. Мы не хотим, чтобы Республика Корея передавала Украине оружие, из которого будут убивать российских солдат и мирных граждан. Такое решение нанесло бы огромный ущерб двусторонним отношениям. По этой причине неоднократно предостерегали южнокорейских партнеров против таких действий", - сказал посол. ТАСС

Ранее сообщалось, что Южная Корея присоединилась к Межведомственной координационной платформе доноров Украины. Газета.Ru

Россия предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине
© Zuma/TACC
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