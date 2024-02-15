Россия предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине

"Любые поставки летальных вооружений киевскому режиму - прямые или непрямые - неприемлемы. Мы не хотим, чтобы Республика Корея передавала Украине оружие, из которого будут убивать российских солдат и мирных граждан. Такое решение нанесло бы огромный ущерб двусторонним отношениям. По этой причине неоднократно предостерегали южнокорейских партнеров против таких действий", - сказал посол. ТАСС