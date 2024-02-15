В Госдуме обвинили Европарламент в координации деятельности релокантов
Глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил о том, что Европарламент задействован в координации экстремистской деятельности релокантов. Заявление политика приведено в Telegram-канале комиссии нижней палаты парламента России.
По словам Пискарева, фиксируется усиление попыток внешних сил повлиять на результаты президентских выборов в России. При этом именно на площадке Европарламента осуществляется «координация сил российской оппозиции», которая выехала за рубеж после начала спецоперации.
В частности, накануне в Европарламенте прошла конференция, где с участием «иноагентов и представителей экстремистских организаций» публично обсуждались предстоящие выборы в России и некие «стратегии сопротивления», заметил глава комиссии Госдумы.
«Мы сделаем все, чтобы попытки вмешиваться в избирательный процесс в России не прошли, а наши избиратели могли сделать свободный и осознанный выбор», - заверил Василий Пискарев.
Выборы президента России в 2024 году будут проходить 15–17 марта.
5 января Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на пост президента главу ЛДПР Леонида Слуцкого и кандидата от партии «Новые люди» вице-спикера Думы Вячеслава Даванкова. Позднее официально зарегистрированным кандидатом на президентских выборах стал бывший аграрий Николай Харитонов, выдвинутый КПРФ. 29 января также официально был зарегистрирован кандидатом самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин.