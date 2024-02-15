В Госдуме обвинили Европарламент в координации деятельности релокантов

Глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил о том, что Европарламент задействован в координации экстремистской деятельности релокантов. Заявление политика приведено в Telegram-канале комиссии нижней палаты парламента России.

По словам Пискарева, фиксируется усиление попыток внешних сил повлиять на результаты президентских выборов в России. При этом именно на площадке Европарламента осуществляется «координация сил российской оппозиции», которая выехала за рубеж после начала спецоперации.

В частности, накануне в Европарламенте прошла конференция, где с участием «иноагентов и представителей экстремистских организаций» публично обсуждались предстоящие выборы в России и некие «стратегии сопротивления», заметил глава комиссии Госдумы.

«Мы сделаем все, чтобы попытки вмешиваться в избирательный процесс в России не прошли, а наши избиратели могли сделать свободный и осознанный выбор», - заверил Василий Пискарев.

Выборы президента России в 2024 году будут проходить 15–17 марта.