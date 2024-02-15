Политолог ответил на вопрос о преемнике Путина

Российский политолог Сергей Марков не исключил, что Владимир Путин в случае победы на предстоящих президентских выборах пойдет на новый срок в 2030 году. Своим мнением эксперт поделился в интервью NEWS.ru. Он предположил, что решение действующего президента во многом будет зависеть от главного вызова, стоящего перед государством: если СВО таковым быть перестанет, то на смену нынешней команде придет новая.