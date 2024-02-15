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Путин отверг версию о недееспособности Байдена

Президент России Владимир Путин рассказал, что слухи о недееспособности Байдена ходили еще три года назад. Тогда они встречались в Женеве, однако глава РФ ничего подобного не заметил.

Путин отверг версию о недееспособности Байдена
© РИА Новости

«Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину.

Видео размещено в telegram-канале Кремля.

Он рассказал, что Байден подглядывал в свои записи при их диалоге. Президент РФ не считает это чем-то странным, потому что делал то же самое.

Политика
Павел Зарубин
Владимир Путин