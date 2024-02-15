Путин сделал выбор между Байденом и Трампом

Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее будет нынешний президент США Джо Байден . Об этом заявил президент РФ Владимир Путин .

«[Для России лучше Джо] Байден, он более опытный и прогнозируемый. Но РФ будет работать с любым лидером США», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину , опубликованном в telegram-канале Кремля.

Ранее Байден выступил с новыми обвинениями против Владимира Путина. Он заявил, что после спецоперации Россия якобы начнет военную кампанию в других странах. Так американский лидер отреагировал на высказывание экс-главы страны Дональда Трампа об атаках РФ на страны НАТО.