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Путин: Россия будет работать с любым лидером США

Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее будет нынешний президент США Джо Байден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин сделал выбор между Байденом и Трампом
© ТАСС

«[Для России лучше Джо] Байден, он более опытный и прогнозируемый. Но РФ будет работать с любым лидером США», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале Кремля.

Ранее Байден выступил с новыми обвинениями против Владимира Путина. Он заявил, что после спецоперации Россия якобы начнет военную кампанию в других странах. Так американский лидер отреагировал на высказывание экс-главы страны Дональда Трампа об атаках РФ на страны НАТО.

Политика
Павел Зарубин
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