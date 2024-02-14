Путин выразил сожаление, что Россия не начала спецоперацию на Украине раньше

Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление, что Россия не начала военные действия на Украине раньше. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер отметил, что первом этапе Москва пыталась урегулировать конфликт в Донбассе «с помощью мирных средств — Минских соглашений».

По его словам, Россию водили за нос в этом вопросе. Бывший канцлер ФРГ и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять наши договоренности, добавил глава государства.

Президент пояснил, что европейские лидеры выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим. Что они благополучно и сделали, уточнил он.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — подчеркнул Путин.