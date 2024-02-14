Путин заявил о попытках России прекратить войну на Украине

«Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договоренности, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали», — заявил российский лидер.