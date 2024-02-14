Президент Франции Эммануэль Макрон так испугался возможного покушения в Киеве, что отменил визит в город, а также решил поделиться ядерным потенциалом Франции со всем Евросоюзом. Об этом в своем аккаунте в соцсети X на английском языке порассуждал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, Макрона не волнуют такие «мелочи» как договор о нераспространении ядерного оружия.

«Французский петух превыше всего ставит задачу первым громко прокукарекать», — написал в блоге российский политик.

Далее в своем посте политик заявил, что «главный птицевод из-за океана» мог бы сразу «кастрировать хриплого петуха», и тогда тот продолжил бы «мирно клевать зерно из ладони хозяина».

И все же пронзительный крик галльского петуха был услышан, и это разбудило курятник.

Ранее сообщалось, что президент Франции отложил визит на Украину в целях безопасности. Запланированный на 13-14 февраля визит французского лидера в Киев переносится, однако конкретных дат пока нет.