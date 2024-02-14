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Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке "взрывоопасной"

Москва видит опасность расширения конфликта на Ближнем Востоке и расценивает ситуацию там как взрывоопасную, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке "взрывоопасной"
© РИА Новости

"Ситуация взрывоопасна. По-прежнему сохраняется опасность расширения этого конфликта - географического и политического. Это черевато большим взрывом в регионе. Поэтому очень важно, чтобы сейчас проявлялась политическая воля, которая позволит избежать излишней эскалации напряженности", - подчеркнул он.

Политика
Дмитрий Песков
Москва