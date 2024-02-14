Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке "взрывоопасной"

Москва видит опасность расширения конфликта на Ближнем Востоке и расценивает ситуацию там как взрывоопасную, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

"Ситуация взрывоопасна. По-прежнему сохраняется опасность расширения этого конфликта - географического и политического. Это черевато большим взрывом в регионе. Поэтому очень важно, чтобы сейчас проявлялась политическая воля, которая позволит избежать излишней эскалации напряженности", - подчеркнул он.