Песков заявил, что спецоперация может идти дольше планируемого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам на полях «Форума будущих технологий», что спецоперация может продолжаться дольше, чем планировали изначально. Он добавил, что все задачи СВО будут выполнены, пишет РИА «Новости».

Песков уточнил, что спецоперация начиналась против Украины, но «со временем приобрела форму войны против коллективного Запада».

По его словам, в конфликт напрямую вовлечены все страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки.

По его оценке, вмешательство Запада может привести к тому, что СВО продлится дольше. Тем не менее, заметил он, ход вещей изменить не удастся: все поставленные задачи будут выполнены.

Пресс-секретарь коснулся также вопроса о дате послания главы российского государства Федеральному собранию.