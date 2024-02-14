МИД РФ вызвал посла Узбекистана из-за высказываний ректора

МИД РФ вызвал посла Узбекистана Ботиржона Асадова с тем, чтобы выразить протест в связи с высказываниями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзода Кудратходжаева. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее ректор публично назвал жителей страны, не знающих узбекский, «оккупантами или идиотами». Свои слова он адресовал в том числе и тем людям, которые приехали восстанавливать Ташкент после катастрофического землетрясения 1966 года.

В МИД отметили, что содержание и тональность таких ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан.