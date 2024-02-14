«Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может», — сказал Путин с улыбкой.

14 февраля президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего также заявил, что система здравоохранения России должна претерпеть серьезные изменения, человек и его здоровье должны оказаться в центре внимания. Глава государства также указал, что нужно серьезно модернизировать приемные отделения больниц, оснастить их современным, в том числе реанимационным, оборудованием. До этого Путин предложил увеличить выплаты медикам в селах и малых городах.