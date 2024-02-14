Путин: Россия вплотную подошла к созданию вакцины от рака

Российский президент Владимир Путин рассказал, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака. Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий. RT на русском
"Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", - сообщил Путин, уточнив, что речь идет об иммуномодулирующих препаратах нового поколения. Российская газета
Также президент заявил, что больше половины онкологических заболеваний у граждан России в данное время выявляются на начальной стадии. По его словам, на 60% выросли объемы химиотерапии, более чем на 25% лучевой терапии, с 2020 года проводится протонная терапия. Газета.Ru