Путин: Россия вплотную подошла к созданию вакцины от рака

Российский президент Владимир Путин рассказал, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака. Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий. RT на русском

"Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", - сообщил Путин, уточнив, что речь идет об иммуномодулирующих препаратах нового поколения. Российская газета