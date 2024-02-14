Путин заявил, что ругался с Голиковой по поводу скорости работы тест-систем

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий признался, что ругался с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой по поводу скорости работы медицинских тест-систем. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в итоге в России «получилось лучше, чем в других странах мира».

Ранее российский лидер заявил, что новые открытия в области медицины должны быть доступны людям, широко использоваться в первичном звене здравоохранения.