Путин заявил, что ругался с Голиковой по поводу скорости работы тест-систем
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий признался, что ругался с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой по поводу скорости работы медицинских тест-систем. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава государства отметил, что в итоге в России «получилось лучше, чем в других странах мира».
Ранее российский лидер заявил, что новые открытия в области медицины должны быть доступны людям, широко использоваться в первичном звене здравоохранения.
Президент уточнил, что стоящие в сфере медицины задачи не являются узковедомственными, а требуют участия представителей разных сфер науки, отраслей экономики, промышленности.
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