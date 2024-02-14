Путин призвал подготовиться к угрозе возникновения новых эпидемий

Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Второго форума будущих технологий, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.
Он подчеркнул, что для готовности к вспышкам глобальных эпидемий Россия должна иметь мощную научную и технологическую базу, инфраструктуру, а также все необходимое оборудование и комплектующие.
При этом Путин отметил, что у России есть весомые достижения в медицине, однако нужно продолжать ее развивать на качественно новом уровне, наращивая самодостаточность, чтобы страна стала глобальным лидером по ключевым направлениям медицинских технологий.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать первичное звено медицины. «Строятся ФАПы, но, наверное, этого недостаточно. Мы продлим программу», — пообещал он.