Путин призвал подготовиться к угрозе возникновения новых эпидемий

Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Второго форума будущих технологий, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

Он подчеркнул, что для готовности к вспышкам глобальных эпидемий Россия должна иметь мощную научную и технологическую базу, инфраструктуру, а также все необходимое оборудование и комплектующие.

При этом Путин отметил, что у России есть весомые достижения в медицине, однако нужно продолжать ее развивать на качественно новом уровне, наращивая самодостаточность, чтобы страна стала глобальным лидером по ключевым направлениям медицинских технологий.