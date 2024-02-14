Западные СМИ неверно интерпретировали неоднократные публичные заявления российской стороны по украинскому вопросу, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в западных СМИ появились публикации, что президент РФ Владимир Путин через посредников предложил Вашингтону заморозить конфликт на Украине, но США отвергли его предложение.

«Мне кажется, это просто интерпретация того, о чем говорили мы, говорили неоднократно публично, отвечая на вопросы о переговорах: возможны ли, при каких условиях возможны эти переговоры», — отметила Захарова.

Дипломат предположила, что журналисты могли злонамеренно исказить высказывания российских официальных лиц.

Захарова напомнила, что переговоры России и Украины насчет замирения в свое время были прерваны по инициативе западных стран. Она добавила, что кураторам следует отменить свое решение о запрете Киеву вести переговоры с Москвой.

По ее мнению, в сфере заключения мира с Украиной постоянно циркулируют сплетни, слухи, обсуждения, интерпретации и вокруг этого выстраиваются какие-то конспирологические теории.