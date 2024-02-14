В Кремле оценили сроки предстоящего визита Путина в Турцию

Глава России Владимир Путин может нанести рабочий визит в Турцию до выборов президента РФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, которые приводит РИА Новости, точная дата пока не определена.

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Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем (до выборов президента РФ — NEWS.ru), — сказал он.

Ранее поступала предварительная информация о том, что 12 февраля Владимир Путин нанесет рабочий визит в Турцию для обсуждения с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ряда назревших международных проблем. В частности, предполагалось, что стороны обсудят аспекты торговых отношений двух государств, вопросы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожную карту создания газового хаба.

Но 7 февраля дипломатический источник ТАСС в Анкаре сообщил, что визит Путина был отложен. Причины смены планов главы российского государства не называлась.