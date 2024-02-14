Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в обозримом будущем, возможно, до будущих выборов. Об этом в интервью Life.ru сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Газета.Ru
«Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем», — сообщил представитель Кремля. RT на русском
Ранее СМИ сообщали, что визит Путина в Турцию якобы может состояться 12 февраля. В Кремле не подтверждали эту дату, отмечая, что сроки визита согласовываются и будут объявлены своевременно. Lenta.ru