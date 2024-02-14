Захарова заявила о деградации Мюнхенской конференции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ничего не ожидает от предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 16 по 18 февраля, сообщает РИА Новости.
По её словам, за последние годы в Москве наблюдали «последовательную деградацию Мюнхенской площадки», в настоящее время она недееспособна.
«Я очень хорошо помню, как начались очевидно выраженные кризисные явления, в том числе когда начала доминировать только одна страна - США», - указала она.
Захарова добавила, что у России есть и другие альтернативные площадки.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Францию и Германию, поучаствовать в ежегодной Мюнхенской конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».